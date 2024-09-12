الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
فنّ
2024-09-12 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
قدّمت النجمة العالمية كاتي بيري عرضًا راقصًا وملفتًا على المسرح خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز"، وفاجأت الجمهور
بأداء
جنسي برفقة إحدى المغنيات على المسرح ما أثار مفاجأة الحضور وشريكها أورلاندو بلوم.
وفي التفاصيل، بعد أن أنهت كاتي بيري أداء إحدى أغنياتها، صعدت مجموعة من الراقصات إلى المسرح لتقديم أغنية "I'm his, He's Mine" بينما كانت المغنية دوتشي مستلقية في الوسط.
وأحاطت الإضاءة بكاتي بيري ودوتشي حيث كانت ممزوجة بالألوان الوردية، الأرجوانية والزرقاء، والمعروفة عادة بـ"الإضاءة ثنائية الجنس"، وعندما اقتربت المغنيتان من بعضهما البعض تلامستا بشكل جريء وفاضح أثناء الغناء.
كذلك، دعم أورلاندو بلوم خطيبته كاتي بيري بفخر عندما قدّمت مزيجًا من أغانيها الناجحة في حفل توزيع الجوائز لعام 2024، لكن الجمهور لاحظ أن علامات الارتباك والحيرة كانت واضحة على
وجهه
طوال أداء حبيبته.
وبما أنها كانت ليلة مليئة بالمفاجآت، قبّلت كاتي بيري خطيبها أورلاندو بلوم بشغف كبير على المسرح بعد أن قدّم لها جائزة "MTV Video Vanguard Award"، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
View this post on Instagram
A post shared by MTV (@mtv)
آخر الأخبار
فنّ
خطيبها...
تفاجئ
الجمهور
بأداء
وفاضح
المسرح
(فيديو
وصور)
التالي
بيلا حديد في إطلالة جديدة وجذابة... هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها في شوارع نيويورك (صورة)
في أجواء عائلية مميزة... عامر زيان يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-11
"حبيبي"... لحظات رومانسية تجمع نور ستارز بخطيبها في ديزني لاند (فيديو وصور)
منوعات
2024-09-11
"حبيبي"... لحظات رومانسية تجمع نور ستارز بخطيبها في ديزني لاند (فيديو وصور)
0
منوعات
2024-09-04
في عيد ميلادها الرابع... حفيدة إيلي صعب تلفت الأنظار والجمهور يشبهها بالأميرات! (فيديو وصور)
منوعات
2024-09-04
في عيد ميلادها الرابع... حفيدة إيلي صعب تلفت الأنظار والجمهور يشبهها بالأميرات! (فيديو وصور)
0
فنّ
03:10
بوسي تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم... رقصة عفوية برفقة ابنها تشعل الأجواء! (فيديو)
فنّ
03:10
بوسي تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم... رقصة عفوية برفقة ابنها تشعل الأجواء! (فيديو)
0
فنّ
14:32
نجوى كرم تفاجئ جمهورها بطرح جديد لأغنيتها: "ريمكس يلعن البعد"! (فيديو)
فنّ
14:32
نجوى كرم تفاجئ جمهورها بطرح جديد لأغنيتها: "ريمكس يلعن البعد"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:10
بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج
فنّ
13:10
بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج
0
فنّ
10:40
أداء غريب لسابرينا كاربنتر على المسرح... ما قامت به برفقة "كائن فضائي" فاجأ الحضور (صور)
فنّ
10:40
أداء غريب لسابرينا كاربنتر على المسرح... ما قامت به برفقة "كائن فضائي" فاجأ الحضور (صور)
0
فنّ
10:15
وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة
فنّ
10:15
وفاة الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر بعد مسيرة فنية حافلة
0
فنّ
09:51
بعد تدهور حالتها النفسية ومحاولتها الانتحار... فنان عالمي شهير ينقذ امرأة في الدقائق الأخيرة! (فيديو)
فنّ
09:51
بعد تدهور حالتها النفسية ومحاولتها الانتحار... فنان عالمي شهير ينقذ امرأة في الدقائق الأخيرة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-08
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
منوعات
2024-09-08
بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!
0
أخبار لبنان
11:16
"وطن الإنسان": الـ1701 آلية متوافرة لإعادة الهدوء
أخبار لبنان
11:16
"وطن الإنسان": الـ1701 آلية متوافرة لإعادة الهدوء
0
منوعات
2024-09-11
نزهة عائلية تنتهي بكارثة... امرأة تتعرض لحادث مأساوي في الغابة: ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
منوعات
2024-09-11
نزهة عائلية تنتهي بكارثة... امرأة تتعرض لحادث مأساوي في الغابة: ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!
0
رياضة
2024-09-11
عالم الرياضة يخسر "مايسترو" كرة القدم... وداعاً روبرتو تشالي
رياضة
2024-09-11
عالم الرياضة يخسر "مايسترو" كرة القدم... وداعاً روبرتو تشالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:38
حريق هائل في مطمر برج حمود والدخان الاسود يغطي الدورة والكرنتينا وجل الديب (فيديو)
أمن وقضاء
12:38
حريق هائل في مطمر برج حمود والدخان الاسود يغطي الدورة والكرنتينا وجل الديب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تفاصيل جولة بوريل…
تقارير نشرة الاخبار
07:11
تفاصيل جولة بوريل…
0
أمن وقضاء
07:09
القاضي حلاوي إستمع إلى المحامي ميشال تويني بصفة شاهد... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
07:09
القاضي حلاوي إستمع إلى المحامي ميشال تويني بصفة شاهد... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
لبنان يتحضر لاستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان...
تقارير نشرة الاخبار
07:08
لبنان يتحضر لاستقبال جثمان الكاردينال أغاجانيان...
0
أخبار لبنان
06:34
بوريل بعد لقائه بو حبيب: التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة
أخبار لبنان
06:34
بوريل بعد لقائه بو حبيب: التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة
0
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
0
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
0
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
2
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
3
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
4
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
5
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
7
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
8
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More