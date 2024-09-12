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بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)

فنّ
2024-09-12 | 06:24
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بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
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بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)

بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)

قدّمت النجمة العالمية كاتي بيري عرضًا راقصًا وملفتًا على المسرح خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز"، وفاجأت الجمهور بأداء جنسي برفقة إحدى المغنيات على المسرح ما أثار مفاجأة الحضور وشريكها أورلاندو بلوم.

وفي التفاصيل، بعد أن أنهت كاتي بيري أداء إحدى أغنياتها، صعدت مجموعة من الراقصات إلى المسرح لتقديم أغنية "I'm his, He's Mine" بينما كانت المغنية دوتشي مستلقية في الوسط.

وأحاطت الإضاءة بكاتي بيري ودوتشي حيث كانت ممزوجة بالألوان الوردية، الأرجوانية والزرقاء، والمعروفة عادة بـ"الإضاءة ثنائية الجنس"، وعندما اقتربت المغنيتان من بعضهما البعض تلامستا بشكل جريء وفاضح أثناء الغناء.

كذلك، دعم أورلاندو بلوم خطيبته كاتي بيري بفخر عندما قدّمت مزيجًا من أغانيها الناجحة في حفل توزيع الجوائز لعام 2024، لكن الجمهور لاحظ أن علامات الارتباك والحيرة كانت واضحة على وجهه طوال أداء حبيبته.

وبما أنها كانت ليلة مليئة بالمفاجآت، قبّلت كاتي بيري خطيبها أورلاندو بلوم بشغف كبير على المسرح بعد أن قدّم لها جائزة "MTV Video Vanguard Award"، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.
 
 
 
 
 
 
 
 

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