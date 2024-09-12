بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)

بيلا حديد في إطلالة جديدة وجذابة... هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها في شوارع نيويورك (صورة)

بيلا حديد في إطلالة جديدة وجذابة... هكذا لفتت الأنظار برفقة حبيبها في شوارع نيويورك (صورة)

في أجواء عائلية مميزة... عامر زيان يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)