أداء غريب لسابرينا كاربنتر على المسرح... ما قامت به برفقة "كائن فضائي" فاجأ الحضور (صور)

أداء غريب لسابرينا كاربنتر على المسرح... ما قامت به برفقة "كائن فضائي" فاجأ الحضور (صور)

لفتت المغنية والممثلة الأميركية سابرينا كاربنتر الأنظار خلال حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" ليلة أمس الأربعاء بفستان رائع ارتدته النجمة العالمية مادونا سابقًا وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1991.



وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم يوم الأربعاء، فازت سابرينا كاربنتر بأول جائزة فيديو موسيقي لها عن فئة أغنية العام، كما غنت خلال الحفل.



وفي بداية العرض، أطلّت سابرينا كاربنتر على المسرح وهي جالسة على أرجوحة لامعة وذلك قبل أن تقبّل راقصًا كان يرتدي زي كائن فضائي، ما أثار استغراب الجمهور.