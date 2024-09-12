بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج

بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج



يعود المخرج الدنماركي لارس فون ترير، إلى عالم الأفلام والسينما لإخراج فيلم جديد بعد عامين من إعلان إصابته بمرض باركنسون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأظهرت قائمة نشرها معهد الفيلم الدنماركي أن مشروع فيلم ترير الذي يحمل عنوان "أفتر" After حصل على دعم منه بقيمة 1,3 مليون كرونة (نحو 192 ألف دولار).



وتولى فون ترير، 68 عاما، أيضا كتابة سيناريو هذا الفيلم الطويل الذي تنتجه شركة "زنتروبا"، وفقا للمعهد.



وفي تموز الفائت، قال أحد أبرز الممثلين الذين تعاون معهم فون ترير وهو السويدي ستيلان سكارسغارد لصحيفة "ناكسي درايفرز" الإلكترونية، إن المخرج يعمل على فيلمه الجديد "من المنزل".



وسيكون "افتر" الفيلم الروائي الخامس عشر للدنماركي منذ ترك معهد كوبنهاغن للسينما عام 1982.



وفي منشور على إنستغرام حُذف لاحقا، كتب المخرج الميّال إلى الكوميديا السوداء: "مع قليل من الحظ، يُفترض أن يكون لدي بعض الأفلام الجيدة".



وأثار فون ترير الجدل مرارا، ففي عام 2011، أعلن خلال مهرجان كان السينمائي أنه يفهم هتلر "قليلا" لكنه سارع إلى الاعتذار مؤكدا أنه ليس "معاديا للسامية ولا عنصريا ولا نازيا".



ومن أبرز الأفلام التي أخرجها فون ترير "دوغفيل" Dogville و"نيمفومانياك" Nymphomaniac و"ذي هاوس ذات جاك بيلت" The House that Jack Built، وحصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2000 عن فيلمه "دانسر إن ذي دارك" Dancer in the Dark.

