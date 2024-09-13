بعد شائعات انتهاء عقدها معها... مارغو روبي تبدأ رحلة جديدة مع شانيل!

أعلنت النجمة مارغو روبي أنها أصبحت الوجه الجديد لعطر شانيل رقم 5، وهو الأكثر شهرة من دار الأزياء الفرنسية.وقالت روبي التي أصبحت سفيرة لشانيل منذ عام 2018: "أعتقد أن شانيل رقم 5 هو أحد العطور الأكثر شهرة في العالم وهناك العديد من النساء اللواتي ارتبطن به على مر السنوات ويشرفني جدًا أن أنضم إلى تلك القائمة الطويلة من المواهب المذهلة".وتابعت: "أنا الآن مع عائلة شانيل وأصنع المزيد من الذكريات الشخصية والأشياء التي يتعين علي القيام بها".وكشفت دار شانيل أنها ستطلق حملة مارغو روبي الإعلانية المخصصة للعطر في شهر تشرين الأول 2024.