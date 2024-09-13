بعد هجومه على فناني ومطربي لبنان... نقابة محترفي الموسيقى والغناء تطالب حسام جنيد باعتذار علني "وإلّا"! (فيديو)

بعد هجومه على فناني ومطربي لبنان... نقابة محترفي الموسيقى والغناء تطالب حسام جنيد باعتذار علني "وإلّا"! (فيديو)

أصدرت "نقابة محترفي الموسيقى والغناء" في لبنان برئاسة النقيب فريد بو سعيد، بيانًا استنكرت من خلاله تصريحات الفنان السوري حسام جنيد المسيئة بحق مطربي لبنان وطالبته بتقديم اعتذار علني عما صدر منه من تصريحات مسيئة.



وفي التفاصيل، استنكرت النقابة "بشدة التصريحات المؤسفة التي صدرت عن الفنان السوري حسام جنيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي تضمنت إهانات مباشرة وغير لائقة بحق المطربين اللبنانيين بالإضافة الى استخدام لغة تهديد غير مقبولة”.



وأضافت النقابة في بيانها:"إن ما جاء في تلك التصريحات من قول "إن حذاء سوريا له فضل عليكم جميعا كمطربين لبنانيين" وتهديد واضح بإرسال زعران لتخريب ووقف حفلات المطربين اللبنانيين في سوريا في حال أراد ذلك، يعبّر عن مستوى من الانحدار في التعامل مع زملاء المهنة ولا يعكس بأي شكل من الأشكال روح الأخوة والعلاقات الطيبة بين الشعبين اللبناني والسوري، خاصة في مجال الفن والثقافة".



وتابع البيان :"لقد احتضن لبنان عددا كبيرا من الفنانين السوريين للعمل في مختلف مجالات المهن الفنية لاسيما في الدراما والغناء وإقامة الحفلات، كما يقوم فنانون ومطربون لبنانيون بأعمال فنية متنوعة في سوريا ضمن أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل على الصعيد الشعبي والنقابي والرسمي، دون أن يعكّر صفو هذه العلاقة أي شائبة (...). لذلك تطلب النقابة من هذا الفنان تقديم اعتذار علني وواضح لجميع المطربين والفنانين اللبنانيين التي طالتهم هذه التصريحات المسيئة، وفي حال عدم تقديم الاعتذار المطلوب سنلجأ الى اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة والمناسبة بحقّه لحماية كرامة المطربين والفنانين اللبنانيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاساءات. (...)"



وكان حسام جنيد قد تحدّث بالسوء عن مطربي لبنان موضحًا أن "سوريا صاحبة فضل عليهم، وأن عليهم عدم نسيان هذا الفضل"، وقال في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "صرماية سوريا مفضلة عنكم كلكم بلا استثناء" وأضاف: "سأظل أنا القدوة لكم، وستظلون تقلدونني".