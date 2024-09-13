"ما حبيتش"... باسكال مشعلاني تحقق نجاحاً باهراً في لبنان والعالم العربي بلمسة تونسية ساحرة!

"ما حبيتش"... باسكال مشعلاني تحقق نجاحاً باهراً في لبنان والعالم العربي بلمسة تونسية ساحرة!



طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني فيديو كليب أغنية "ما حبيتش" يوم أمس الخميس عبر صفحتها على يوتيوب، والذي حمل توقيع المخرج بول عقيقي.



وتتميز أغنية "ما حبيتش" بلمسة تونسية خاصة فهي من ألحان الفنان التونسي قدور الصرارفي وكلمات الفنان التونسي الكبير علي رياحي وتوزيع الملحن ملحم أبو شديد.



ولاقى الفيديو كليب الذي تم تصويره في منطقة حامات الواقعة شمال لبنان نجاحاً باهراً في لبنان وتونس والعالم العربي بسبب الأجواء الصيفية والمميزة التي سيطرت عليه.