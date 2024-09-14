التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!

بعد قيادته سيارته تحت تأثير الكحول... الحكم على جاستن تيمبرليك صدر وهذه عقوبته!

بعد قيادته سيارته تحت تأثير الكحول... الحكم على جاستن تيمبرليك صدر وهذه عقوبته!

بأجواء من الحب والفرح... وائل كفوري يحتفل مع ابنته ميشال بعيدها: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي"! (فيديو)