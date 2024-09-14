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التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!

فنّ
2024-09-14 | 04:48
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التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: &quot;هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي&quot;!
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التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!

توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدي، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما نقل موقع القاهرة 24.

وأعلنت ابنتها دينا سعد خبر الوفاة من خلال منشور في حسابها الشخصي عبر موقع فيسبوك، وكتبت: "الله ما أخذ ولله ما أعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله."

وتسبب رحيل ناهد رشدي بالصدمة للكثير من محبيها في الوسط الفني وخارجه، حيث كان البعض يتقدم لها بالتهاني بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم وفاتها.

ويشار إلى أن إطلالات ناهد رشدي في الآونة الأخيرة كانت قليلة بسبب تعرضها لأزمة صحية حسبما ذكرت في أحد البرامج التلفزيونية، حيث كشفت تفاصيل معاناتها من المرض.

وقبل وفاتها بنحو عام ونصف تحدثت ناهد رشدي في احدى اطلالاتها عن الموت، وقلت: "مش محتاجة سند غير من ربنا.. وكمان هخاف من ايه خلينا صرحاء مع بعض.. هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي".

ويذكر أن ناهد رشدي هي ممثلة مصرية، تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، عرفها المشاهدون من خلال مشاركتها الكثيفة في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة التسعينيات.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت خلالها في تلك الفترة نذكر: لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، هوانم غاردن سيتي، وغيرها.
 

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