بعد تصريحاته الأخيرة... أحلام ترد على المخرج فهد الخالد: " أول مره أشوفه بتاريخي"

مساء الخير للاخ الفاضل اللي مع احترامي له اول مره اشوفه بتاريخي اقسم بالله انك غير صادق حط محادثه لاي شخص كلمك عشان تخرج كليبات البومي العراقي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ومع احترامي الشديد!!!! وبعدين مع احترامي ايضاً الشديد انت اذا تبي تخرج لي فيديوا كليب انت اللي لازم تدفع لي اجر الاخراج مش… https://t.co/g2vMN4ZyPS
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) September 13, 2024
مساء الخير للاخ الفاضل اللي مع احترامي له اول مره اشوفه بتاريخي اقسم بالله انك غير صادق حط محادثه لاي شخص كلمك عشان تخرج كليبات البومي العراقي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ومع احترامي الشديد!!!! وبعدين مع احترامي ايضاً الشديد انت اذا تبي تخرج لي فيديوا كليب انت اللي لازم تدفع لي اجر الاخراج مش… https://t.co/g2vMN4ZyPS