بعد تصريحاته الأخيرة... أحلام ترد على المخرج فهد الخالد: " أول مره أشوفه بتاريخي"

بعد تصريحاته الأخيرة... أحلام ترد على المخرج فهد الخالد: " أول مره أشوفه بتاريخي"

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن صمتها وردت على المخرج العراقي فهد الخالد الذي ادعى أنه رفض إخراج فيديو كليبات ألبومها "رزق الورد" بسبب الخلاف حول الأجر الذي سيتقاضاه.



وفي التفاصيل، هاجمت أحلام المخرج العراقي في تغريدة عبر حسابها على إكس وكتبت: "مساء الخير للأخ الفاضل اللي مع احترامي له أول مره أشوفه بتاريخي أقسم بالله أنك غير صادق حط محادثة لأي شخص كلمك عشان تخرج كليبات ألبومي العراقي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ومع احترامي الشديد!!!! وبعدين مع احترامي أيضاً الشديد أنت اذا تبي تخرج لي فيديو كليب انت اللي لازم تدفع لي أجر الاخراج مش أنا اللي أدفع لك عزيزي وتحياتي للمذيع الجميل صديقي الجديد. يا جماعه احترموا تاريخنا اولاً ثم عقول الناس ثانياً".



ومن جهته، أعاد الخالد نشر تغريدة أحلام عبر حسابه على انستغرام وكتب: "الملكة أحلام كل شي كتبتي كان هو الصح".