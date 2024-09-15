"صرنا 20 مليون"... هكذا احتفل ناصيف زيتون بنجاح أغنية "يا سيدي" مع دانييلا رحمة! (صور وفيديو)

احتفل الفنان السوري ناصيف زيتون بالنجاح الباهر الذي حققته أغنيته الجديدة "يا سيدي" ووصول عدد مشاهداتها إلى 20 مليون مشاهدة على يوتيوب بطريقة مميزة وملفتة.

ونشر زيتون مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه وهو يقوم بإعداد الفلافل على أنغام أغنيته الجديدة وكتب: "يا سيدي صرنا عشرين مليون".

وبدورها، نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، زوجة ناصيف زيتون، لقطات عدّة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أثناء احتفالها مع زوجها بهذه المناسبة.