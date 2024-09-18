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أولاد نوال الزغبي يستمتعون بإجازتهم في كان الفرنسية... صور مميزة والجمهور يتفاعل (صور)
فنّ
2024-09-18 | 07:02
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أولاد نوال الزغبي يستمتعون بإجازتهم في كان الفرنسية... صور مميزة والجمهور يتفاعل (صور)
أولاد نوال الزغبي يستمتعون بإجازتهم في كان الفرنسية... صور مميزة والجمهور يتفاعل (صور)
شاركت ابنة الفنانة نوال الزغبي مجموعة من الصور التي جمعتها بشقيقيها وذلك عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام.
وأطلت تيا برفقة شقيقيها التوأم جورجيو وجوي أثناء تواجدهم سويا في إجازة صيفية ممتعة في مدينة "كان" الفرنسية.
وأرفقت تيا المنشور بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "جوهر من أشعّة الشمس"، وسرعان ما انهالت تعليقات المُتابعين الذين عبّروا عن مدى جمال أولاد نوال الزغبي.
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A post shared by TIA (@tiaadib)
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