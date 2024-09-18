"سأحبك كل يوم"... نجم مشهور يدخل القفص الذهبي في حفل خاص (صور)

تزوج المغني تشارلي بوث من خطيبته بروك سانسون، في حفل زفاف حميمي أقيم في منزل عائلته بمونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الاميركية في 7 أيلول، وفقًا لما أوردته مجلة "فوغ".

وأعلن بوث زواجه عبر منشور على إنستغرام يوم الثلاثاء قائلاً: "أحبك بروك... سأكون دائمًا إلى جانبك، وأنا أفضل نسخة مني معك".

وأضاف بوث في رسالته: "أعدك بأنني سأحبك كل يوم في هذه الحياة، وأكثر في حياتنا القادمة. بروك أشلي سانسون، والآن أصبحتِ بروك أشلي بوث". واختتم قائلاً: "شكرًا لك لأنك جعلتني أسعد رجل في العالم. لقد كنتِ أنت دائمًا".

وشارك المغني البالغ من العمر 32 عامًا مجموعة من الصور الحميمية من حفل زفافه. وقد ارتدى بوث بدلة سوداء بالكامل من تصميم Bode مع تفاصيل من الدانتيل الأبيض، بينما اختارت العروس ثوبًا أبيض بلا حمالات من تصميم دانييل فرانكل.

في مقابلة مع مجلة فوغ، تحدث الزوجان عن يوم زفافهما وكشفا عن اختيارهما لمونتيسيتو كموقع للاحتفال نظرًا لأنها توفر "الخلفية المثالية" لهذه المناسبة.