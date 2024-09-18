حسام حبيب يشوق جمهوره... هل سيعود إلى عالم الغناء؟ (صورة)

حسام حبيب يشوق جمهوره... هل سيعود إلى عالم الغناء؟ (صورة)



فاجأ الفنان المصري حسام حبيب جمهوره بعدما كشف عودته لعالم الغناء عبر حساباته على مواقع التواصل.



وفي التفاصيل، أعاد حبيب نشر مقطع فيديو لمعجب له والذي عبّر فيه الأخير عن شوقه لعودته إلى الساحة الفنية وكتب: "أوعدكم قريب أوي هتزهقوا مني".



ويأتي إعلان حبيب بعد غيابه لفترة طويلة عن الساحة الفنية وعدم إصداره أي أغنية جديدة وخاصةً بعد الخلافات التي حصلت بينه وبين زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.