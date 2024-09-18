بعد جائحة كوفيد-19... ممثلة عالمية تبتعد عن الفنّ: انتقلت من التمثيل إلى؟

وجدت الممثلة آلي لارتر نفسها، مثل العديد من الأميركيين، محصورة في منزلها وتكافح للتأقلم مع الحياة الجديدة في لوس أنجلوس برفقة عائلتها أثناء جائحة كوفيد-19.

بدلاً من الانغماس في حالة الاضطراب التي سادت كاليفورنيا، قررت لارتر، المعروفة بدورها في فيلم "Legally Blonde"، وزوجها الممثل والكوميدي هايز ماك آرثر، اتخاذ خطوة غير تقليدية والبحث عن بداية جديدة.

وفي تصريح لمجلة "رو"، أوضح ماك آرثر: "كانت صناعة الترفيه في حالة شلل تام، وكان أطفالنا يقضون وقتهم أمام الشاشات في التعليم عن بعد." يشارك الزوجان ابنًا وابنة، وقال ماك آرثر: "بعد مرور عام من هذه الأوضاع، قررنا أن الوقت قد حان للرحيل. حزمنا أمتعتنا وبدأنا رحلتنا."

من جهتها، أضافت لارتر: "رأينا في هذه الفترة فرصة لخوض مغامرة عائلية جديدة، فبدأنا رحلتنا شمالاً."

في نهاية المطاف، استقرت العائلة في صن فالي، أيداهو، حيث وجدوا حياة أكثر هدوءاً وتبايناً بشكل ملحوظ عن صخب وضجيج لوس أنجلوس.