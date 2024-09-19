بإطلالة بنية وجذابة... حبيبة براد بيت تسرق الأضواء في هوليوود! (صور)

بإطلالة بنية وجذابة... حبيبة براد بيت تسرق الأضواء في هوليوود! (صور)



استطاعت إينيس دي رامون، حبيبة النجم العالمي براد بيت، لفت الأنظار خلال حضورها العرض الأول لفيلمه القادم Wolfs في هوليوود اليوم الأربعاء.



وظهرت إينيس وهي ترتدي فستاناً مكشوف الكتفين باللون البني بالإضافة إلى قلادة باللون الفضي والأزرق وحقيبة صغيرة من الجلد باللون البني الداكن.



وتصدرت علاقة براد وإينيس العناوين في الولايات المتحدة في الفترة الفائتة بعد ظهورهما معاً في مناسبات عدّة وتحديداً في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.