من هم المرشحون عن فئة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند" في موريكس دور 2024؟

يعود حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" ليطلّ من جديد على اللبنانيين والعالم العربي، محمّلاً برسالة أمل وسط الظروف الراهنة. خلال هذا الحفل المميز، سيتم تكريم 19 فئة فنية، تقديراً لمواهب لبنانية، عربية، وعالمية. ومن بين هذه الفئات، تُبرز جائزة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند"، التي يتنافس عليها نخبة من أبرز الممثلين.

المرشّحون لهذه الفئة هم: إيلي متري عن أدواره في مسلسلات "عرابة بيروت"، "درجة درجة"، "ع أمل"، و"الخائن"، وجاد أبو علي عن "لعبة بنات" و"نظرة حب". كما يترشح جان دكاش عن دوره في "كريستال"، جورج شلهوب عن "نقطة انتهى"، ورفيق علي أحمد عن "الثمن 2" و"2024". رودني حداد يتنافس أيضاً عن دوره في "عرابة بيروت"، وطلال الجردي عن "ع أمل"، وطوني عيسى عن مسلسل "2024". أما علي منيمنة، فهو مرشح عن دوره في "كريستال"، ومجدي مشموشي عن "عرابة بيروت" و"كريستال"، ووسام صليبا عن "الخائن" و"2024".

لا تفوّتوا متابعة حفل "الموريكس دور" لعام 2024 على شاشة LBCI، لاكتشاف الفائز بهذه الفئة المميزة.