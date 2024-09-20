اللائحة تتضمن أكثر من 100 إسم... إليكم الأغاني المرشحة لنيل جائزة "أفضل أغنية عربية" في موريكس دور 2024

بعد أن أسرت القلوب واستمع إليها الجمهور ملايين المرات، تشارك 100 أغنية تقريبا في السباق على جائزة "أفضل أغنية عربية" في موريكس دور 2024.وتجدون أدناه لائحة بكل الأغاني المرشحة:اختياراتي- أحمد سعداشتاق لوجهك - ريما يوسفالأخبار الحلوة - أصالةالباشا - صابر الرباعيالبغددة - جوزف عطيةالتقيل تقيل - راغب علامةالحفلة - عمرو ديابالدهب - شيرين عبد الوهابالصبر جميل - مها فتونيالله يعوض علينا - أدهم شلهوبأحلى وحدة - سيف نبيلأسمراني عيونو سمرا- حسين الجسميأسيبك يومين - عمرو ديابأقاتل عليك - سيف نبيلألو - محمد رمضانأنا الحب- آمال ماهرأنا سكتين -إليسابتمايل على الـBeat- إليسابحكي عنك - نوال الزغبيبديت اطيب - ماجد المهندسبسأل نفسي - آمال ماهر – مسلمبعتذرلك - أحمد سعدبوسة - كارول سماحةبين القصور - بلقيس (شارة)تيجي ننبسط- نانسي عجرمجننت قلبي - ماجد المهندسجيتي عليا - محمد مجذوب (شارة مسلسل محارب)حايجيلي موجوع - تامر عاشورحبة ذكريات - ميادة الحناويحبيت - محمد حماقيحلو هالشعور - رحمة رياضحوا - تامر حسنيخليني شوية معاك - أنغامدايماً على بالي- إليسادلعنا كتير - محمد حماقيذاك الخيال- عبير نعمة (شارة)رابع يوم- عبد المجيد عبدللهرقصونا يللا - جو أشقرروح الروح - حمادة هلالسألت عليكي - صابر الرباعيسجان - عبير نعمةسمعني أغاني - نادر الأتات - اسماعيل تمرسيبك إنت - أنغامشكراً من هنا لبكرا - عمرو ديابصبراً - الشاميصندوق - أصالةصيد العقارب - نوال الكويتية (شارة)ضاق الغمام - فؤاد عبدالواحدضيعت ليه وقت في حياتي - نوال الزغبيعام جديد- نانسي عجرمعربي - محمد رمضان - مساري – Futureعشان أرضيك - أنغامعشانجي - تامر حسنيعندي فكرة - يسرا محنوش - سعد لمجردفخامة معاليكنوال الزغبيفوق واتعلمأحمد سعدفي كتير حلوينراغب علامةقلبي يا محتاسنانسي عجرم (شارة)كدابسميرة سعيدكذابةحسام حبيبكسبوا الرهانآمال ماهركل وعدوائل جساركنا ومكان - كارمن سليمانلمة حبايب - رامي عياشلو يخبي الليل - عزيز عبدولو يرجع- روبيليه بداري - أحمد سعدما تحاسبنيش - شيرين عبد الوهابما عرفتك - أصالةما في ليل - ناصيف زيتون - رحمة رياضما وحشتكيش - تامر حسنيمرة شكراً - حسين الجسميمرسوم في أحلامي - عزيز عبدومعدي - عزيز عبدومكانك - عبد المجيد عبدللهمكفي وموفي - سيف نبيلمن عاب ابتلا - أروىمنهو حبيبك - اميمة طالبنار الغيرة - إيمان منصورندل وعيوطة - روبي (شارة - زوجة واحدة لا تكفي)نسينا نعيش - أنغامهادلعني - تامر حسنيهرمون السعادة- تامر حسنيهزهزه - سيرين عبد النورهلا بيك يا مدلع- أحمد سعدهوده الجديد- بلقيسهوليلا - أبوهوى امرأة - سعد رمضان - تانيا قسيسوصلتلها - هيفا وهبةيا أنا يا لأ - عمرو ديابيا حظ - أصالة (شارة - نعمة الأفوكاتو)يا عراف- سعد لمجرد - نوردو – زعيميا عسل - وليد توفيقيا قلب - كاظم الساهريا قمر - عمرو ديابيا ليالي - روبي - أحمد سعديا هلا - أحلاميحيا السهيرة - جو أشقر - محمد أسامةيللا - راغب علامةيمكن خير - رامي صبري