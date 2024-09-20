اللائحة تتضمن أكثر من 100 إسم... إليكم الأغاني المرشحة لنيل جائزة "أفضل أغنية عربية" في موريكس دور 2024

بعد أن أسرت القلوب واستمع إليها الجمهور ملايين المرات، تشارك 100 أغنية تقريبا في السباق على جائزة "أفضل أغنية عربية" في موريكس دور 2024.
وتجدون أدناه لائحة بكل الأغاني المرشحة:
•
اختياراتي
- أحمد سعد
•
اشتاق لوجهك - ريما يوسف
•
الأخبار الحلوة - أصالة
•
الباشا - صابر الرباعي
•
البغددة - جوزف عطية
•
التقيل تقيل - راغب علامة
•
الحفلة - عمرو دياب
•
الدهب - شيرين عبد الوهاب
•
الصبر جميل - مها فتوني
•
الله يعوض علينا - أدهم شلهوب
•
أحلى وحدة - سيف نبيل
•
أسمراني عيونو سمرا
- حسين الجسمي
•
أسيبك يومين - عمرو دياب
•
أقاتل عليك - سيف نبيل
•
ألو - محمد رمضان
•
أنا الحب
- آمال ماهر
•
أنا سكتين -
إليسا
•
بتمايل على الـBeat
- إليسا
•
بحكي عنك - نوال الزغبي
•
بديت اطيب - ماجد المهندس
•
بسأل نفسي - آمال ماهر – مسلم
•
بعتذرلك - أحمد سعد
•
بوسة - كارول سماحة
•
بين القصور - بلقيس (شارة)
•
تيجي ننبسط
- نانسي عجرم
•
جننت قلبي - ماجد المهندس
•
جيتي عليا - محمد مجذوب (شارة مسلسل محارب)
•
حايجيلي موجوع - تامر عاشور
•
حبة ذكريات - ميادة الحناوي
•
حبيت - محمد حماقي
•
حلو هالشعور - رحمة رياض
•
حوا - تامر حسني
•
خليني شوية معاك - أنغام
•
دايماً على بالي
- إليسا
•
دلعنا كتير - محمد حماقي
•
ذاك الخيال- عبير نعمة (شارة)
•
رابع يوم
- عبد المجيد عبدلله
•
رقصونا يللا - جو أشقر
•
روح الروح - حمادة هلال
•
سألت عليكي - صابر الرباعي
•
سجان - عبير نعمة
•
سمعني أغاني - نادر الأتات - اسماعيل تمر
•
سيبك إنت - أنغام
•
شكراً من هنا لبكرا - عمرو دياب
•
صبراً - الشامي
•
صندوق - أصالة
•
صيد العقارب - نوال الكويتية (شارة)
•
ضاق الغمام - فؤاد عبدالواحد
•
ضيعت ليه وقت في حياتي - نوال الزغبي
•
عام جديد
- نانسي عجرم
•
عربي - محمد رمضان - مساري – Future
•
عشان أرضيك - أنغام
•
عشانجي - تامر حسني
•
عندي فكرة - يسرا محنوش - سعد لمجرد
•
فخامة معاليك
نوال الزغبي
•
فوق واتعلم
أحمد سعد
•
في كتير حلوين
راغب علامة
•
قلبي يا محتاس
نانسي عجرم (شارة)
•
كداب
سميرة سعيد
•
كذابة
حسام حبيب
•
كسبوا الرهان
آمال ماهر
•
كل وعد
وائل جسار
•
كنا ومكان - كارمن سليمان
•
لمة حبايب - رامي عياش
•
لو يخبي الليل - عزيز عبدو
•
لو يرجع
- روبي
•
ليه بداري - أحمد سعد
•
ما تحاسبنيش - شيرين عبد الوهاب
•
ما عرفتك - أصالة
•
ما في ليل - ناصيف زيتون - رحمة رياض
•
ما وحشتكيش - تامر حسني
•
مرة شكراً - حسين الجسمي
•
مرسوم في أحلامي - عزيز عبدو
•
معدي - عزيز عبدو
•
مكانك - عبد المجيد عبدلله
•
مكفي وموفي - سيف نبيل
•
من عاب ابتلا - أروى
•
منهو حبيبك - اميمة طالب
•
نار الغيرة - إيمان منصور
•
ندل وعيوطة - روبي (شارة - زوجة واحدة لا تكفي)
•
نسينا نعيش - أنغام
•
هادلعني - تامر حسني
•
هرمون السعادة
- تامر حسني
•
هزهزه - سيرين عبد النور
•
هلا بيك يا مدلع
- أحمد سعد
•
هوده الجديد- بلقيس
•
هوليلا - أبو
•
هوى امرأة - سعد رمضان - تانيا قسيس
•
وصلتلها - هيفا وهبة
•
يا أنا يا لأ - عمرو دياب
•
يا حظ - أصالة (شارة - نعمة الأفوكاتو)
•
يا عراف
- سعد لمجرد - نوردو – زعيم
•
يا عسل - وليد توفيق
•
يا قلب - كاظم الساهر
•
يا قمر - عمرو دياب
•
يا ليالي - روبي - أحمد سعد
•
يا هلا - أحلام
•
يحيا السهيرة - جو أشقر - محمد أسامة
•
يللا - راغب علامة
•
يمكن خير - رامي صبري