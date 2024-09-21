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شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!
فنّ
2024-09-21 | 04:00
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شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!
شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!
حصلت الرامية الكورية الجنوبية كيم يي-جي، صاحبة فضية أولمبياد باريس، على أول دور تمثيلي بصفتها قاتلة محترفة.
وأحرزت يي-جي التي نالت بمهارتها شهرة كبيرة على الإنترنت في أولمبياد العاصمة الفرنسية هذا الصيف، الميدالية الفضية في مسابقة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار، وتحولت شخصيتها الهادئة جدا، إلى جانب نظارات الرماية ذات الإطار السلكي وقبعة البيسبول، إلى شخصية مشهورة في جميع أنحاء العالم.
وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تصوب من مسددها، إشادة من المشاهير مثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا ومالك منصة "إكس" حيث كتب الأخير في ذلك الوقت: "يجب أن يتم اختيارها في فيلم أكشن. لا يتطلب الأمر تمثيلًا!".
وقال متحدث باسم شركة آسيا لاب للترفيه ومقرها سيول لوكالة فرانس برس الجمعة إنها ستلعب دور قاتلة في سلسلة "كراش"، وهي سلسلة قصيرة من مشروع الفيلم العالمي "آسيا".
وقالت الشركة في بيان منفصل إن كيم ستشارك في البطولة إلى جانب الممثلة الهندية والمؤثرة أنوشكا سين، قائلة إنها متحمسة لمشاهدة "التآزر المحتمل الذي سينشأ عن تحول كيم يي-جي وأنوشكا سين الجديد إلى ثنائي قاتل".
وسيضم الفيلم الخيالي ممثلين من سبع دول مختلفة على الأقل وسيتناول بشكل خاص موضوعات العنصرية وكراهية الأجانب.
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