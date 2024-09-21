بازل تفتح معرضًا استثنائيًا لأعمال الرسام الفرنسي هنري ماتيس... وهذه التفاصيل

بازل تفتح معرضًا استثنائيًا لأعمال الرسام الفرنسي هنري ماتيس... وهذه التفاصيل

واصل هنري ماتيس حتى نهاية حياته تجديد أعماله خلال رحلاته، من جنوب فرنسا إلى طنجة، ومن نيويورك إلى تاهيتي، ويرمي معرض استعادي استثنائي يفتتح الأحد في بازل إلى إعادة اكتشاف أحد مؤسسي الفن الحديث.



وجمعت مؤسسة بيلير 72 عملا للفنان الفرنسي وشمل المعرض لوحات، منحوتات وأعمال بطلاء الغواش، حيث أُحضرت من متاحف كبرى ومجموعات خاصة لم يرها البعض في أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عاما.



ويُفتتح معرض "ماتيس - دعوة إلى السفر" بقصيدة شهيرة لشارل بودلير استُمدّ اسم المعرض منها.



ويقول أمين المعرض رافاييل بوفييه لوكالة فرانس برس إن "الدعوة إلى السفر تعبّر بطريقة معينة عن الجوهر الجمالي لماتيس"، مؤكدا أنّ الرسام يشير إلى هذه القصيدة "مرات عدة في أعماله الفنية" وأن السفر هو "موضوع أساسي في حياته وأعماله".



ويستعرض هذا الحدث مسار الفنان، منذ بداياته في باريس ثم في كوليور الفرنسية، عندما بدأ في إحداث ثورة في الفن "من خلال تحرير الألوان"، على قول بوفييه، وصولا إلى فترة متأخرة، مستوحاة من ذكريات رحلته إلى جنوب المحيط الهادئ.

