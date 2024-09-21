قضية سعد الصغير تعود إلى الواجهة من جديد... وعائلة الأخير تصدر بيانًا تحذيريًا

قضية سعد الصغير تعود إلى الواجهة من جديد... وعائلة الأخير تصدر بيانًا تحذيريًا

حذّرت أسرة الفنان المصري سعد الصغير الأشخاص الذين نشروا نص التحقيقات القضائية بمحاسبتهم والاستعانة بالقضاء، وذلك من خلال بيان نشرته العائلة.



وفي التفاصيل، أعلنت العائلة أنها لا تسمح لأي موقع أو منصة اجتماعية بنشر نص التحقيقات، وجاء في البيان: "بيان وشكوى وبلاغ.. لماذا انتهكت أوراق قضية أبي بهذه الكيفية الخطيرة، السيد النائب العام الأمين علي الدعوي العمومية والحارس الأمين علي القانون وعلى تطبيقه وعلى سلامه سمعه الأسر و اعراضهم.. كيف يتم نشر قضية أبي بغير اذن من النيابه أو القضاء بل وكيف توصلت بعض المواقع إلى تلك التحقيقات الخاصة بأبي".



وتابع البيان:"إن القانون يا سيدي يمنع ان يتم انتهاك أعراض الناس في سمعتهم واعراضهم بل يمنع ان يتم نشر ايه قضايا لم يتم الفصل فيها وعلي ذلك قررت الاسرة اللجوء و الاستغاثه بسيادتك للتحقيق في كيفيه نشر نص تحقيقات أبي بدون الحصول على اذن او ترخيص و قبل أن يتم الفصل فيها، كل التقدير لسيادتك من الأسرة".

وكانت قد كشفت التحريات أن سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.