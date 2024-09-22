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مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)

فنّ
2024-09-22 | 13:18
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مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)
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مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)

شهد اليوم الأحد مصالحة مفاجئة بين النجمتين سيرين عبدالنور وماغي بو غصن، بعد خلاف طويل دام لفترة، وجاءت هذه المصالحة بحضور الممثل باسم مغنية، خلال تواجدهم في عزاء والد الفنانة كارين رزق الله، بحسب ما نشره موقع ET بالعربي.

المشهد حمل في طياته لمحة من التعاطف والتضامن الإنساني، حيث اجتمع النجوم لتقديم واجب العزاء، وأصبح الحدث فرصة لتجاوز الخلافات وإعادة بناء العلاقة بين عبدالنور وبو غصن.

وتأتي هذه المصالحة لتؤكد أن الأوقات الصعبة قد تجمع القلوب وتذيب الخلافات، وأن اللحظات الإنسانية قادرة على تقريب الناس حتى في عالم المشاهير.

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