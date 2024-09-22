تصغره بـ28 عاما... زواج نجم فرقة "أبا" الشهيرة للمرة الثالثة (صور)

تزوج بيورن أولفيوس، عضو فرقة "أبا" ABBA الشهيرة، للمرة الثالثة في حفل خاص أقيم يوم السبت.

وعقد المغني السويدي البالغ من العمر 79 عامًا قرانه على شريكته الدنماركية كريستينا ساس، التي تصغره بـ28 عامًا، بعد علاقة استمرت لعامين.

وأقيم الحفل في كوبنهاغن بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة، وأشرفت على مراسم الزواج ساندي توكسفيج، نجمة برنامج The Great British Bake Off.

كما شارك بيورن لحظات من يومه المميز عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر عدة صور من الحفل الذي وصفه بـ"اليوم الخاص". وظهرت كريستينا بفستان كاكي أنيق، بينما عبّر بيورن عن سعادته بهذا اليوم.

وكتب في رسالته: "اليوم، 21 أيلول 2024، تزوجتُ من كريستينا ساس من هيرنينغ، الدنمارك. التقينا لأول مرة في نورنبرغ عام 2021 أثناء إصدار ألبوم ABBA الأخير Voyage، وبدأنا المواعدة في ربيع 2022".