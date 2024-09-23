بعد غياب ثلاث سنوات... ممثلة سورية شهيرة تعود إلى عالم التمثيل!

بعد غياب ثلاث سنوات... ممثلة سورية شهيرة تعود إلى عالم التمثيل!



فاجأت الممثلة السورية كندا علوش جمهورها بخبر عودتها إلى عالم التمثيل بعد غياب لمدّة ثلاث سنوات.



وفي التفاصيل، أعلنت كندا عودتها إلى عالم التمثيل في مسلسل يحمل عنوان "أعراض انسحاب" عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة.



وكانت كندا قد أعلنت في شهر حزيران الفائت إصابتها بمرض السرطان منذ سنة وشهر.