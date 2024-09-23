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بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)

فنّ
2024-09-23 | 05:30
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بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)
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بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)

بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عن تعرّضها لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الفائتة، حيث شاركت مع متابعيها مقطع فيديو لها على سرير المستشفى وهي على جهاز الأوكسجين.

وسرعان ما قلق جمهور الممثلة المصرية، إلا أن زوج إيمي غانم، الممثل المصري حسن الرداد طمأن جمهورها، الذي قلق عليها، قائلا:"الحمدلله هي احسن دلوقتي، وأحنا في البيت، وفق ما نقل موقع ET بالعربي.

وكانت إيمي سمير غانم قد استذكرت قبل أيام والديها الممثلين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز عبر منصة انستغرام حيث كتبت رسالة مؤثرة، جاء فيها:"كل شويه اقول امتى اشوفكم، بجد الفراق فعلا من اصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزه احكي لهم بشوف ايه في حياتي و مين مزعلني و يشوفوا ابني (...) نصيحه مني لكل ولد و بنت ربنا يخلي لكم باباكم و مامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الاصحاب مش مهم السفر مش مهم غير انهم يكونوا هما و اولادكم كل يوم معاكم، و ربنا يصبر كل الناس.. الفاتحه و ربنا يغفر لهم و يجمعنا بيهم في الجنه".
 
 
@amysamirghanem

 

♬ الصوت الأصلي - زيادمحمد على

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