الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في افتتاح موسمها الجديد... اوبرا متروبوليتان المرموقة تلقي الضوء على الحرب والتكنولوجيا
فنّ
2024-09-23 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في افتتاح موسمها الجديد... اوبرا متروبوليتان المرموقة تلقي الضوء على الحرب والتكنولوجيا
في افتتاح موسمها الجديد... اوبرا متروبوليتان المرموقة تلقي الضوء على الحرب والتكنولوجيا
تطلق دار أوبرا متروبوليتان المرموقة في نيويورك موسمها الجديد الاثنين مع "غراوندد"، في عمل تتشابك فيه الحرب مع الصحة العقلية والتكنولوجيا.
وقد أُنتج هذا العمل بتكليف خاص من دار الأوبرا العريقة، بعدما اختمر بعناية على مدى عشر سنوات من جانب المؤلفة الموسيقية النيويوركية جانين تيسوري الحائزة مرتين على جوائز توني المسرحية البارزة التي تكافئ ابرز المسرحيات الموسيقية في برودواي، وهي مقتبسة من نص للأميركي جورج برانت.
وتؤدي الميتزو سوبرانو الكندية إميلي دانجيلو دور الشخصية الرئيسية، جيس، وهي قائدة طائرات مقاتلة من طراز "اف - 16"، والتي، بعد حمل غير مخطط له، يعاد تعيينها لقيادة طائرة مسيرة مسلحة من طراز "ريبر" في أفغانستان، ولكن من ولاية نيفادا الاميركية.
وفي مواجهة معضلات أخلاقية ونفسية، يتعين على جيس التوفيق بين حياتها كأم وزوجة وموجبات الحفاظ على صحتها العقلية ونزاهتها الأخلاقية في ظل مهمتها التي تتسبب بموت كثيرين من مسافة بعيدة.
ولتصوير هذا التوتر، اختارت المؤلفة الموسيقية تعديل صوت جيس لترمز بذلك إلى "بدايات صدمة" لديها، على ما توضح جانين تيسوري.
وبعدما قُدّم في واشنطن في عروض تجريبية قبل عرضه في أوبرا متروبوليتان في نيويورك، حظي العمل باستقبال بارد لدى النقاد.
لذلك، أجرت المؤلفة الموسيقية والمخرج تغييرا جذريا على العمل، إذ إن أحدث نسخة من الأوبرا الخاصة بهما، والتي سيقدمانها الاثنين في نيويورك، أقصر بـ45 دقيقة من النسخة الاولى.
وتهدف أوبرا نيويورك، من خلال أعمالها المعاصرة مثل "Grounded"، التي تركز على العلاقة بين البشر والتكنولوجيا، إلى جذب جمهور أصغر سنا ومتعدد الثقافات.
ويركز المخرج مايكل ماير على التكنولوجيا من خلال مجموعة من شاشات "LED" المثبتة لإشراك المتفرجين في العمل، وتستخدم شاشات أخرى لإظهار التباين بين السماء الشاسعة والموقع الضيق الذي تمضي فيه جيس أيامها وهي تحلق بالمسيرات.
وأصبحت جانين تيسوري، مع "Grounded"، أول امرأة تفتتح موسما لأوبرا متروبوليتان التي تأسست عام 1883، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
فنّ
افتتاح
موسمها
الجديد...
اوبرا
متروبوليتان
المرموقة
الضوء
الحرب
والتكنولوجيا
التالي
بعد غياب ثلاث سنوات... ممثلة سورية شهيرة تعود إلى عالم التمثيل!
تصغره بـ28 عاما... زواج نجم فرقة "أبا" الشهيرة للمرة الثالثة (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-21
بحضور زوجته السابقة وعدد من النجوم... تامر حسني يحتفل بافتتاح مطعمه الجديد! (فيديو)
فنّ
2024-09-21
بحضور زوجته السابقة وعدد من النجوم... تامر حسني يحتفل بافتتاح مطعمه الجديد! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-27
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-27
الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد
0
منوعات
2024-06-29
لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)
منوعات
2024-06-29
لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)
0
آخر الأخبار
15:18
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر
آخر الأخبار
15:18
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:52
منى زكي تتضامن مع اللّبنانيين: "قلوبنا معكم" (صورة)
فنّ
14:52
منى زكي تتضامن مع اللّبنانيين: "قلوبنا معكم" (صورة)
0
فنّ
14:29
طلال الجردي في رسالة للبنانيين: "ابتعدوا عن السياسة وافتحوا منازلكم" (فيديو)
فنّ
14:29
طلال الجردي في رسالة للبنانيين: "ابتعدوا عن السياسة وافتحوا منازلكم" (فيديو)
0
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
0
فنّ
11:00
مخاوف حول الحالة الصحية لنجم "إنديانا جونز"... لن تصدقوا كيف أصبح الآن (فيديو)
فنّ
11:00
مخاوف حول الحالة الصحية لنجم "إنديانا جونز"... لن تصدقوا كيف أصبح الآن (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-21
حزب الله يعلن استشهاد القيادي أحمد وهبي في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
آخر الأخبار
2024-09-21
حزب الله يعلن استشهاد القيادي أحمد وهبي في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار دولية
2024-06-30
صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار
أخبار دولية
2024-06-30
صناديق الاقتراع في فرنسا افتتحت واشتداد المنافسة بين اليمين المتطرف والوسط واليسار
0
أخبار لبنان
07:36
أكثر من 300 غارة اسرائيلية تشتهدف الجنوب والبقاع ووقوع نحو 100 شهيد...هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
07:36
أكثر من 300 غارة اسرائيلية تشتهدف الجنوب والبقاع ووقوع نحو 100 شهيد...هكذا تبدو الصورة
0
أمن وقضاء
2024-09-03
عملية نوعية لشعبة المعلومات في برج البراجنة...
أمن وقضاء
2024-09-03
عملية نوعية لشعبة المعلومات في برج البراجنة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إسرائيل تحاول فرض واقع جديد: خط الـ10 كم والكورنيت بين عجز الدبلوماسية والقرار 1701 في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إسرائيل تحاول فرض واقع جديد: خط الـ10 كم والكورنيت بين عجز الدبلوماسية والقرار 1701 في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
لودريان في بيروت... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:19
لودريان في بيروت... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
صورة الضاحية اليوم مختلفة...اليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:11
صورة الضاحية اليوم مختلفة...اليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هكذا يبدو الوضع في إسرائيل...
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هكذا يبدو الوضع في إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
من مختلف المناطق...اليكم آخر مستجدّات العدوان الاسرائيلي على لبنان اليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
من مختلف المناطق...اليكم آخر مستجدّات العدوان الاسرائيلي على لبنان اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نزوح آلاف العائلات من مختلف المناطق المستهدفة بالقصف الاسرائيلي..
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نزوح آلاف العائلات من مختلف المناطق المستهدفة بالقصف الاسرائيلي..
0
أخبار دولية
13:55
غالانت: إسرائيل تقوم بتدمير ما بناه حزب الله منذ 20 عاما
أخبار دولية
13:55
غالانت: إسرائيل تقوم بتدمير ما بناه حزب الله منذ 20 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المشهد من مكان الضربة التي استهدفت الضاحية مساءً..
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المشهد من مكان الضربة التي استهدفت الضاحية مساءً..
0
أخبار لبنان
13:47
ياسين للـLBCI: نقوم كل جهد لتأمين الحاجات اللازمة الاساسية للنازحين من الجنوب
أخبار لبنان
13:47
ياسين للـLBCI: نقوم كل جهد لتأمين الحاجات اللازمة الاساسية للنازحين من الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
2
أخبار لبنان
02:34
أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!
أخبار لبنان
02:34
أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!
3
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
4
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
5
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
6
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
7
أخبار لبنان
04:42
مكتب المرتضى تلقى اتصالًا... لمغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدف
أخبار لبنان
04:42
مكتب المرتضى تلقى اتصالًا... لمغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدف
8
آخر الأخبار
07:28
الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء
آخر الأخبار
07:28
الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More