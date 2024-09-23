مخاوف حول الحالة الصحية لنجم "إنديانا جونز"... لن تصدقوا كيف أصبح الآن (فيديو)

أثار ظهور هاريسون فورد، نجم هوليوود البالغ من العمر 82 عامًا، قلقًا بين معجبيه خلال حفل D23 Expo الذي أقامته ديزني في آب، حيث تم تكريمه بجائزة "Disney Legend" المرموقة.

وجاءت هذه الجائزة تقديرًا لإسهاماته البارزة في شركة Lucasfilm، التي تعد جزءًا من إمبراطورية ديزني.

أدوار فورد الشهيرة مثل هان سولو في "Star Wars" والمغامر الأثري إنديانا جونز، جعلته واحدًا من أكثر الشخصيات الأسطورية في عالم السينما.

خلال الحفل، قام فورد بوضع بصمات يديه على الأسمنت، لكن المعجبين لاحظوا أنه واجه بعض الصعوبة في توقيع اسمه بجانب البصمات، مما أثار مخاوف حول حالته الصحية. وانتشر مقطع فيديو للحدث عبر صفحة "Good Morning America" على إنستغرام، حيث عبّر العديد من المعجبين في التعليقات عن قلقهم.

وكتب أحدهم: "يبدو أنه ليس بخير"، بينما قال آخر: "تهانينا له، لكن يؤلمني أن أراه ضعيفًا بهذا الشكل."