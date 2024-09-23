طلال الجردي في رسالة للبنانيين: "ابتعدوا عن السياسة وافتحوا منازلكم" (فيديو)

ظهر الممثل اللبناني طلال الجردي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، موجهاً رسالة قوية إلى اللبنانيين، داعياً إياهم إلى الوقوف معاً وتجنب الخلافات السياسية.

بدأ الجردي رسالته قائلاً: "أولاً، رحم الله كل الشهداء".

وأضاف: "ثانياً، أرجوكم تجنبوا الجدالات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام. نحن في حالة حرب ويجب أن نتكاتف ونتعاون. افتحوا أبوابكم لاستقبال أهل الجنوب وساعدوهم بقدر المستطاع... وبعد انتهاء الحرب لكل حادث حديث".