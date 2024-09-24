"ربنا يحفظ لبنان من كل شر"... يسرا تتضامن مع الشعب اللبناني: هذا ما نشرته! (صورة)

تضامنت النجمة المصرية يسرا مع الشعب اللبناني بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مناطق لبنانية عدّة.

ونشرت يسرا عبر حسابها على إكس صورة لأرزة لبنان وكتبت: "ربنا يحفظ لبنان من كل شر و يعدي كل الأيام الصعبة على ألف خير .. رحم الله الشهداء و ربنا يشفي كل جريح".