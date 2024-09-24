هيفاء وهبي توجه رسالة دعم إلى اللبنانيين: "الله يحمي لبنان" (صورة)

"خلص العمر"... نادين الراسي تتفاعل مع التطورات في لبنان بكلمات مؤثرة (صورة)

"خلص العمر"... نادين الراسي تتفاعل مع التطورات في لبنان بكلمات مؤثرة (صورة)

"ربنا يحفظ لبنان من كل شر"... يسرا تتضامن مع الشعب اللبناني: هذا ما نشرته! (صورة)