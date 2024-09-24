هيفاء وهبي توجه رسالة دعم إلى اللبنانيين: "الله يحمي لبنان" (صورة)

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على إكس، تضامنت فيها مع الشعب اللبناني بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق لبنانية عدّة.
وكتبت هيفاء: "الله يحمي لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين".
Enough pain in our beloved country #Lebanon 🇱🇧 💔
الله يحمي #لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين.
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 18, 2024
Enough pain in our beloved country #Lebanon 🇱🇧 💔
الله يحمي #لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين.