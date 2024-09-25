"ما في كلام بيوصف الوجع"... اليسا: الله يرحمنا برحمته ويحمي لبنان وشعبو

نشرت الفنانة اليسا في خاصية القصص القصيرة في حسابها الخاص عبر موقع انستغرام رسالة مؤثرة عبرت خلالها عن حزنها وألمها من الوضع الحالي في البلاد.وكتبت اليسا: "ما في كلام بيوصف الوجع يللي عم نعيشو وخسارة كل هالأرواح البريئة. كل روح راحت هي حكاية توقفت، حلم ما كمل، وعيلة انكسرت للأبد".وتابعت اليسا: "ورغم كل شي نحنا أخوة بل الانسانية، وهالوجع نحنا كلنا عم نحمله. الله يرحمنا برحمته ويحمي لبنان وشعبو".