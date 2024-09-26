عامر زيان يقدّم دعمه الكامل للصليب الأحمر اللبناني... وهذا ما طلبه من متابعيه (صورة)

لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء.

يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار..

بلد الفن والحضارة، الذي كان يوماً منارة الأمل، أصبح محاصراً بالخوف والحزن وعدم الأمان.



ويقيناً، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح.

نرجو من الله أن… pic.twitter.com/uvrzTJ1gWT