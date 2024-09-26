رسالة موجّهة إلى "أرض الجمال والحب"... هكذا تضامنت سميرة سعيد مع اللبنانيين (صورة)

رسالة موجّهة إلى "أرض الجمال والحب"... هكذا تضامنت سميرة سعيد مع اللبنانيين (صورة)



وجّهت النجمة المغربية سميرة سعيد رسالة مؤثرة دعمت من خلالها لبنان وشعبه بعد الاعتداءات الاسرائيلية التي شهدتها مناطق عدة في الآونة الأخيرة.



وفي التفاصيل، شاركت سميرة سعيد صورة لدخان على شكل أرزة لبنان عبر حسابها على منصة اكس وأرفقتها برسالة جاء فيها:"لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار".



وأكملت سميرة سعيد رسالتها:"بلد الفن والحضارة، الذي كان يوماً منارة الأمل، أصبح محاصراً بالخوف والحزن وعدم الأمان. ويقيناً، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح. نرجو من الله أن يعود الفرح لأرض الأرز، وأن تزهر أيامه من جديد بالسلام والطمأنينة".