فارس اسكندر يطلق أغنيته الجديدة: "دقّوا جراس الكنايس علّوا صوات الجوامع" (فيديو)

أصدر الفنان اللبناني فارس إسكندر أغنية جديدة، نشرها عبر حسابه على إنستغرام، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان، حيث الحرب مستمرة في الجنوب ضد إسرائيل.

وفي تعليق له على المنشور، أشار إسكندر إلى كلمات من الأغنية قائلاً: "دقّوا جراس الكنايس علّوا صوات الجوامع، لبنان منّو راكع، بيوتنا مفتوحة".

وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية تم إنتاجها بواسطة شركة DNA MEDIA PRODUCTION.