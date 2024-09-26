متزوجة من رجل أعمال لبناني... هكذا دعمت نجمة ستار أكاديمي لبنان: "يا حبيبي يا جنوب" (فيديو)

تضامناً مع مأساة لبنان، نشرت النجمة الجزائرية أمل بشوشة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة X ) تويتر سابقاً)، يظهر فيه حفل سابق للنجمة اللبنانية جوليا بطرس وهي تغني أغنيتها الشهيرة "غابت شمس الحق"، المخصصة للجنوب اللبناني.

وعلّقت بشوشة على المنشور قائلةً: "يا حبيبي يا جنوب... #لبنان_الصمود".

وتجدر الإشارة إلى أن أمل بشوشة متزوجة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، الذي يُعتبر من أبرز وأغنى المستثمرين في لبنان. وقد دخل الثنائي القفص الذهبي عام 2015، مما يعكس الروابط القوية بينهما وبين لبنان.