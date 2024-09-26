عاصي الحلاني: "لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف" (صورة)

لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف،نحن
الآن أمام أمرين،الدعاء لربّ العالمين أن يرحم الشهداء ويرحم لبنان من جرائم
العدو، وأن نقدّم ما نستطيعه لمن يحتاج وهذا واجب دون منّة ولا إعلان،والله أعلم
بما في القلوب وما في الضمائر!
القلب والروح والعيون تنبض وتهفو وتنظر الى لبناننا الحبيب!… pic.twitter.com/h1IgHOR9M1
— Assi El Hallani (@assihallani) September 25, 2024
لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف،نحن
الآن أمام أمرين،الدعاء لربّ العالمين أن يرحم الشهداء ويرحم لبنان من جرائم
العدو، وأن نقدّم ما نستطيعه لمن يحتاج وهذا واجب دون منّة ولا إعلان،والله أعلم
بما في القلوب وما في الضمائر!
القلب والروح والعيون تنبض وتهفو وتنظر الى لبناننا الحبيب!… pic.twitter.com/h1IgHOR9M1