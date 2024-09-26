عاصي الحلاني: "لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف" (صورة)

عاصي الحلاني: "لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف" (صورة)



وجّه الفنان عاصي الحلاني رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، حيث أشار إلى أن اللبنانيين ليسوا الآن بحاجة إلى "بيع الكلام والمواقف".



وفي التفاصيل، دعا عاصي الحلاني اللبنانيين إلى الدعاء من أجل راحة نفوس الشهداء وتقديم المساعدة لبعضهم البعض.



وجاء في رسالة عاصي الحلاني: "لسنا بحاجة لبيع الكلام والمواقف،نحن الآن أمام أمرين، الدعاء لربّ العالمين أن يرحم الشهداء ويرحم لبنان من جرائم العدو، وأن نقدّم ما نستطيعه لمن يحتاج وهذا واجب دون منّة ولا إعلان، والله أعلم بما في القلوب وما في الضمائر! القلب والروح والعيون تنبض وتهفو وتنظر الى لبناننا الحبيب!".