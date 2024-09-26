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"ما بدي اسمع أخبار"... ميريام كلينك في فيديو مثير للجدل: "حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه"!

فنّ
2024-09-26 | 11:08
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&quot;ما بدي اسمع أخبار&quot;... ميريام كلينك في فيديو مثير للجدل: &quot;حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه&quot;!
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"ما بدي اسمع أخبار"... ميريام كلينك في فيديو مثير للجدل: "حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه"!

نشرت ميريام كلينك في حسابها عبر موقع انستغرام فيديو لها من داخل احدى عيادات التجميل.

وظهرت ميريام كلينك مع خبير التجميل خلال قيمه بحقن شفتيها لتكبيرهما.

وأرفقت ميريام الفيديو بعبارة: "حرب أو لا حرب... المظهر الجيد أمر لا بد منه".

وبعد أن ألغت خاصية التعليقات على الفيديو، فتحتها من جديد، لتنهال عليها التعليقات المدينة لعدم تعاطفها مع ما يحصل في البلاد.
 
 
 
وفي وقت لاحق، نشرت كلينك في خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام التالي: "ما بدي اسمع أخبار ما بدي أعرف شي بساعد بالمخفي اذا بقدر بس حلو عني... دقو لإيران تساعد الحزب ليش تاركتو لحالو مش أصحاب لبعض أنا شو خصني؟".

وأضافت: "وين الأمة العربية آخر همن فتركوني بحالي مصايبي كثار مش ناقصني".
 

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