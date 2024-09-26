خلال حفلة موسيقية على المسرح... مغنية يونانية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية!

أصيبت المغنية اليونانية الشهيرة مارينيلا اليوم الخميس بجلطة دماغية خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا عند سفح الأكروبوليس، الأمر الذي استدعى نقلها إلى العناية المركزة، وفق وكالة "فرانس برس".وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية البالغة 86 عاما وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه في بيان صدر الخميس.ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من ستة عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها "ووترلو".