وفاة الممثلة ماغي سميث عن عمر 89 عاما

توفيت ماغي سميث، الممثلة البريطانية البارعة التي أبهرت الجماهير وفازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم The Prime of Miss Jean Brodie عام 1969، يوم الجمعة عن عمر يناهز 89 عامًا.

في بيان صدر عن أبنائها، كريس لاركن وتوبي ستيفنز، أعلنا أن سميث توفيت صباح يوم الجمعة في مستشفى بلندن. وأضاف البيان الصادر عن وكيلة الدعاية كلير دوبس: "لقد تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبين، يشعرون بحزن عميق على فقدان أمهم وجدتهم الاستثنائية."

وتم تصنيف ماغي سميث لسنوات كواحدة من أبرز الممثلات البريطانيات في جيلها، الذي شمل أيضًا أسماء لامعة مثل فانيسا ريدغريف وجودي دينش. مسيرتها الحافلة زينت بالعديد من ترشيحات الأوسكار ورف مليء بالجوائز. كما عُرفت بدور والبروفيسور مينيرفا ماكغوناجال في سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة.

ورغم تقدمها في السن، ظلت سميث مطلوبة في عالم التمثيل، على الرغم من تعليقها مازحة: "عندما تصلين إلى عمر الجدة، فأنت محظوظة إذا حصلتِ على أي دور."