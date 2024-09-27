تُقدّر ثروتها بـ30 مليون دولار... نجمة أميركية تتزوج مرشد سياحي في حفل بسيط (صور)

تزوجت المغنية الأميركية الشهيرة لانا ديل راي رسميًا من جيريمي دوفرين، مرشد سياحي مختص بجولات المستنقعات، خلال حفل زفاف أقيم يوم الخميس في ديس ألمانديس بولاية لويزيانا الأميركية، قرب المياه التي يدير فيها دوفرين جولاته الشهيرة.

في حفل زفاف بسيط وأنيق، تبادل الزوجان العهود بحضور العائلة والأصدقاء، حيث بدت لانا، متألقة بفستان زفاف أبيض كلاسيكي ذو رقبة مكشكشة وتنورة منتفخة.

وسارت لانا، التي تُقدر ثروتها بحوالي 30 مليون دولار، في الممر برفقة والدها، الذي حمل باقة من الزهور.

أما دوفرين، فقد ارتدى بدلة سوداء أنيقة لحفل الزفاف الذي أقيم في الفناء الخلفي بجانب قارب مستنقعاته الشهير، المكسو بالزهور البيضاء للمناسبة.

واختُتم الحفل باستقبال أقيم على طول المرفأ، حيث تم تجهيز الطاولات تحت خيام بيضاء كبيرة، لتحتفل العائلة والأصدقاء بالزوجين.