بكلمات مؤثرة... ربيع بارود يطلق أغنية "بيروت ما بتموت" تعبيرًا عن حبه للوطن (فيديو)

عبّر الفنان اللبناني ربيع بارود عن حبه للبنان وتضامنه مع الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن من خلال أغنيته الجديدة "بيروت ما بتموت"، التي طرحها عبر حسابه على إنستغرام.

الأغنية التي كتبها ولحنها أحمد عبد النبي تعكس روح التحدي والأمل، وتقول في أحد مقاطعها: "بيروت ما بتموت ومنا ما منفل... منرجع البيوت أحلى من قبل".

وتم التسجيل في استوديو عمر صباغ، بينما أنتج الفيديو من قبل شركة Genesis. وجاءت الأغنية كرسالة فنية تعبّر عن صمود اللبنانيين وإصرارهم على بناء مستقبل أفضل.