كارمن بصيبص تعلن عن حملها... ورسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات (صورة)

أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها من خلال صورة نشرتها اليوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث وجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات في ظل الظروف الراهنة في البلاد.

وكتبت كارمن: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن للفرار من منازلهن، أشعر بألمكن بعمق أكبر".

وأضافت: "إلى طفلي، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

وظهرت النجمة في الصورة بفستان أسود، حيث بدا حملها واضحًا.