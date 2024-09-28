يارا تتضامن مع اللبنانيين بكلمات مؤثرة: "يا رب رحمتك"

تضامنت الفنانة اللبنانية يارا مع الشعب اللبناني بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدّة وتحديداً الضاحية الجنوبية.
وكتبت يارا عبر حسابها على إكس: "يا رب رحمتك يا رب لُطفك فينا يا رب تعينّاااا يا ربّ دخيلك تحمي لبنان وشعبو من كلّ شرّ يا ربّ ما إلنا غيرك".
يا ربّ رحمتك💔
يا رب لُطفك فينا يا رب تعينّاااا يا ربّ دخيلك تحمي #لبنان وشعبو من كلّ شرّ يا ربّ ما إلنا غيرك🤲🏻🇱🇧💔
— Yara (@yara_lb) September 27, 2024
يا ربّ رحمتك💔
يا رب لُطفك فينا يا رب تعينّاااا يا ربّ دخيلك تحمي #لبنان وشعبو من كلّ شرّ يا ربّ ما إلنا غيرك🤲🏻🇱🇧💔