لطيفة تجدد دعمها للبنان بالدعاء : "الله يحميكم"

جددت الفنانة التونسية لطيفة تضامنها مع الشعب اللبناني بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدّة وتحديداً الضاحية الجنوبية.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على إكس: "ياااااااااااااااارب يا عظيم لطفك بلبنان يارب لطفك باللبنانيين حسبى الله ونعم الوكيل . ما ذنب الناس الأبرياء ؟؟؟؟ لبنان في القلب الله يحميكم".