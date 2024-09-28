لطيفة تجدد دعمها للبنان بالدعاء : "الله يحميكم"

جددت الفنانة التونسية لطيفة تضامنها مع الشعب اللبناني بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدّة وتحديداً الضاحية الجنوبية.
وكتبت لطيفة عبر حسابها على إكس: "ياااااااااااااااارب يا عظيم لطفك بلبنان يارب لطفك باللبنانيين حسبى الله ونعم الوكيل . ما ذنب الناس الأبرياء ؟؟؟؟ لبنان في القلب الله يحميكم".
ياااااااااااااااارب يا عظيم لطفك بلبنان يارب لطفك باللبنانيين حسبى الله ونعم الوكيل . ماذنب الناس الابرياء ؟؟؟؟ #لبنان #لبنان_فى_القلب🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 الله يحميكم
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) September 27, 2024
ياااااااااااااااارب يا عظيم لطفك بلبنان يارب لطفك باللبنانيين حسبى الله ونعم الوكيل . ماذنب الناس الابرياء ؟؟؟؟ #لبنان #لبنان_فى_القلب🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 الله يحميكم