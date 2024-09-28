"يا حبيبتي يا بيروت"... نجمة مصرية شهيرة تتضامن مع لبنان في رسالة مؤثرة

دعمت النجمة المصرية شريهان لبنان وشعبه وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق لبنانية عدّة وتحديداً الضاحية الجنوبية.

وكتبت شريهان عبر حسابها على إكس: "يا حَبِيبَتي يا بيروت .. يا عشقي أنا وكل شعوب العالم، لك ولشعبك القوي العظيم السلامّ، حبي و دعائي وصلاتي من قلبي لك… و سلامّ الله لك وعليك وشعبك الكريم".