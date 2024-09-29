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"احتراما لأهل بلدي وللشهداء "... إليسا تؤجل حفلها في قبرص وتعتذر من جمهورها: أتمنى أن ترافقونا في الصلاة
فنّ
2024-09-29 | 04:45
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"احتراما لأهل بلدي وللشهداء "... إليسا تؤجل حفلها في قبرص وتعتذر من جمهورها: أتمنى أن ترافقونا في الصلاة
نشرت الفنانة إليسا، في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أعلنت من خلاله تأجيل حفلها في قبرص، والذي كان قد تم تحديده والعمل عليه منذ 5 أشهر.
وجاء في البيان: "تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي، وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني. وفي الوقت نفسه، كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه، احتراما لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات".
وتابع البيان: "وبعد الوصول إلى قبرص، تمكنت من التوصل مع المنتجين إلى اتفاق على تأجيل الحفل ريثما تعود الأوضاع إلى طبيعتها بإذن الله، وسط تفهم مشكور من المنظمين".
وأضاف البيان: "وانطلاقا من الواجب الأخلاقي تجاه الذين تكبدوا مشقة السفر إلى قبرص لحضور الحفل، أتقدم بالاعتذار من الجميع، لكن الظروف في لبنان لم تترك لنا مجالا لتقديم الحفلات والترفيه، فيما الناس يموتون ويتهجرون من مناطقهم. ونتمنى أن تهدأ الأوضاع فنعود قريبا إلى عملنا المعتاد، ونلتقي مع كل محبي الفن والثقافة من لبنان والعالم العربي والعالم".
وجاء في خاتمة البيان: "وفي الختام، أتمنى أن ترافقونا في الصلاة لأجل لبنان، لراحة نفس الشهداء الأبرياء ولسلامة الجرحى والمصابين ولكي يبقى لبنان مصانا محصنا بعيدا عن الدمار والموت. لم يكن لبنان يوما إلا مساحة للحياة والأمل، وكل ما نتمناه أن تمر هذه المحنة الصعبة وأن ننعم بالسلام والاستقرار، مع كامل الاحترام، إليسا."
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