"بسبب التوقيت الحساس والتحديات"... أيمن زيدان يعتذر عن تكريمه في مصر تضامناً مع لبنان وغزة

اعتذر الفنان السوري أيمن زيدان عن تكريمه بالدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفق ما أعلن رئيس المهرجان الأمير أباظة.وقال أباظة إنه تلقى رسالة من أيمن زيدان، أبلغه من خلالها اعتذاره عن الحضور، إذ كان من المُقرر تكريمه ومنحه وسام دول البحر المتوسط عن مُجمل أعماله الفنية.وأوضح رئيس المهرجان الأسباب وراء اعتذار زيدان عن التكريم هذا العام، وأكد أن أحداث لبنان الأخيرة وغزة وراء ذلك، وأشار إلى أن التوقيت الحساس والتحديات التي تمر بها دول الوطن العربي في الوقت الحالي، حالت دون قدرة زيدان على حضور المهرجان، وأكد على كونه واحداً من أسرة هذا المهرجان العريق.