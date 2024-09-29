"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت

#شهيدنا_يا_سيد_المقاومة#حسن_نصرالله
كنت خي ما ولدتو امي
كنت صديق ما التقيتو بحياتي
كنت مثال وقدوة
كنت الامل بالنصر والحرية
كنت الامين الصادق الصدوق
كنت المنزّه عن فساد الارض
كنت الشجاعة بايام الخوف
كنت عايش معي ببيتي
خليتني اصمد واصبر وراهن عالمقاومة واربح
نفسي حزينة حتى الموت🥲 pic.twitter.com/GUbBgSmNOT
— Youssef Haddad (@youssefhactor) September 28, 2024
#شهيدنا_يا_سيد_المقاومة#حسن_نصرالله
كنت خي ما ولدتو امي
كنت صديق ما التقيتو بحياتي
كنت مثال وقدوة
كنت الامل بالنصر والحرية
كنت الامين الصادق الصدوق
كنت المنزّه عن فساد الارض
كنت الشجاعة بايام الخوف
كنت عايش معي ببيتي
خليتني اصمد واصبر وراهن عالمقاومة واربح
نفسي حزينة حتى الموت🥲 pic.twitter.com/GUbBgSmNOT