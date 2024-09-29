"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت

نشر الممثل يوسف حداد في حسابه عبر موقع X، تويتر سابقا، فيديو له خلال استماعه لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير قبل استشهاده، والذي كان قد نشره يوم الخطاب.



وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " كنت خي ما ولدتو امي... كنت صديق ما التقيتو بحياتي... كنت مثال وقدوة... كنت الامل بالنصر والحرية... كنت الامين... الصادق الصدوق... كنت المنزّه عن فساد الارض... كنت الشجاعة بايام الخوف... كنت عايش معي ببيتي... خليتني اصمد واصبر وراهن عالمقاومة واربح... نفسي حزينة حتى الموت".