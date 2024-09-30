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رسالة مؤثرة من وسام فارس إلى اللبنانيين: "وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا"

رسالة مؤثرة من وسام فارس إلى اللبنانيين: "وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا"







وكتب وسام فارس رسالة مؤثرة دعا اللبنانيين من خلالها للتضامن خلال الظروف الراهنة، وجاء فيها: "فوق المليون نازح... أكبر عملية نزوح داخلي بتاريخ لبنان... رجاء رجاء يلي قادر يساعد بهالأوضاع ما يقصّر... وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا". شارك الممثل اللبناني وسام فارس صورة للبنانيين وهم يغادرون منازلهم والقرى عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام وذلك بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.وكتب وسام فارس رسالة مؤثرة دعا اللبنانيين من خلالها للتضامن خلال الظروف الراهنة، وجاء فيها: "فوق المليون نازح... أكبر عملية نزوح داخلي بتاريخ لبنان... رجاء رجاء يلي قادر يساعد بهالأوضاع ما يقصّر... وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا".