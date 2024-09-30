داليدا خليل: "يا رب ما تتخلى عن لبنان"

ساندت الممثلة اللبنانية داليدا خليل اللبنانيين بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية عدّة واستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وكتبت داليدا عبر حسابها على إكس: "ببلد فقدنا فيه الأمن والأمان ، بلد الجمال والحضارة والحب ، نفقد إخوتنا وذوينا ونعيش الخوف من المستقبل… يا رب ما تتخلى عن أرضك وناسك، ما تتخلى عن لبنان".
ببلد فقدنا فيه الأمن والأمان ، بلد الجمال والحضارة والحب ، نفقد إخوتنا وذوينا ونعيش الخوف من المستقبل…
يا رب ما تتخلى عن أرضك وناسك، ما تتخلى عن لبنان🙏#لبنان #داليدا_خليل pic.twitter.com/Jfc4Y6eZM1
— Dalida Khalil (@DalidaKhalil) September 30, 2024
ببلد فقدنا فيه الأمن والأمان ، بلد الجمال والحضارة والحب ، نفقد إخوتنا وذوينا ونعيش الخوف من المستقبل…
يا رب ما تتخلى عن أرضك وناسك، ما تتخلى عن لبنان🙏#لبنان #داليدا_خليل pic.twitter.com/Jfc4Y6eZM1