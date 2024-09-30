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رزان جمال في صرخة ألم: "العالم تخلى عنا" (صورة)

فنّ
2024-09-30 | 07:35
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رزان جمال في صرخة ألم: &quot;العالم تخلى عنا&quot; (صورة)
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رزان جمال في صرخة ألم: "العالم تخلى عنا" (صورة)

في رسالة مؤثرة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب الدمار والحرب الأخيرة، انضمت الممثلة اللبنانية رزان جمال إلى الفنانين الذين عبروا عن ألمهم تجاه حالة لبنان المدمرة.

في منشور عبر إنستغرام، شاركت النجمة اللبنانية البريطانية مشاعرها وأفكارها، مركزة على التناقض بين الغياب الإنساني من الخارج والحضور الداخلي القوي، وعلى الصراع الداخلي الذي يمنعها من العيش والتفكير بشكل طبيعي، وهو شعور يعيشه العديد من اللبنانيين.

كتبت: "أشعر أن عقلي يملي عليّ خطابا أدعو فيه للتحرك، إلا أني أشعر يأن جسمي متصلب غير قادر على الحركة أو النوم". وأضافت: "من الصعب أن نصدق أنه في سنة 2024 لا تزال الحروب مندلعة... يبدو وكأن العالم كله قد تخلى عنا".

وختمت بتساؤلها: "أنا صاحية تماما، ماذا عنكم؟".

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