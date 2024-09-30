نقيب المهن التمثيلية المصرية: وقفة تضامنية قريبة مع الشعب اللبناني

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، الدكتور أشرف زكي، عن خطط النقابة لتنظيم وقفة تضامنية من قبل الفنانين المصريين لدعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، عبّر زكي عن تضامنه، قائلاً: "باسمنا جميعًا، نشارك الشعب اللبناني الشقيق آلامه وأحزانه بسبب المجازر البشعة التي تحدث".

وأشار إلى الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين الفن المصري ولبنان، حيث قال: "لبنان جزء لا يتجزأ من عقل ووجدان الفنان المصري، فقد كان الفنانون الكبار يقضون نصف العام في القاهرة والنصف الآخر في بيروت، التي شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية".

وأكد زكي أن "شعب بيروت عزيز علينا"، مضيفًا: "نقول لهم نحن معكم، ولن نتخلى عنكم، وستكون هناك وقفة كبيرة قريبًا من نجوم مصر للتضامن معكم".

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